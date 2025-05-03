ЄС засудив Росію за відкриття прямого авіасполучення з невизнаною Абхазією

Європейський Союз із засудженням відреагував на відновлення прямого авіасполучення між Росією і невизнаною Абхазією.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву поширив речник ЄС із зовнішньополітичних питань Ануар Ель-Ануні.

Росія з 1 травня відновила регулярне авіасполучення з невизнаною Абхазією. Аеропорт Сухумі прийняв у четвер перший комерційний рейс за останні 32 роки.

Коментуючи це, в ЄС заявили, що відновлення авіасполучення з Абхазією, не погоджене з офіційним Тбілісі, є порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії з боку РФ.

"Європейський Союз знову заявляє про свою тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах", – йдеться у заяві.

У червні 2024 року грузинський опозиційний телеканал Mtavari повідомив, що Грузія і Росія, можливо, працюють над відновленням дипвідносин. Тоді в російському МЗС заявили, що такі повідомлення є фейком.

А пізніше речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва готова йти шляхом відновлення дипломатичних відносин із Грузією та підтримує будь-які починання Тбілісі в цьому напрямку.