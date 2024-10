В результате сильного взрыва в Англии погиб ребенок, еще шесть человек пострадали

На северо-востоке Англии в городе Ньюкасл произошел взрыв в доме, в результате которого погиб ребенок, а еще шесть человек пострадали.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

По данным полиции, семилетний мальчик погиб и шесть человек были госпитализированы после взрыва в доме в Ньюкасле.

На фотографиях с дрона видно, что средний дом из шести превратился в кучу тлеющих обломков, а другие дома сильно повреждены.

