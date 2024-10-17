В результате сильного взрыва в Англии погиб ребенок, еще шесть человек пострадали

На северо-востоке Англии в городе Ньюкасл произошел взрыв в доме, в результате которого погиб ребенок, а еще шесть человек пострадали.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

По данным полиции, семилетний мальчик погиб и шесть человек были госпитализированы после взрыва в доме в Ньюкасле.

На фотографиях с дрона видно, что средний дом из шести превратился в кучу тлеющих обломков, а другие дома сильно повреждены.

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Фото: AP

(1/2) ⬇️ A massive explosion tore through a Newcastle home, sparking a blaze that has left a child and three adults hospitalised.



Emergency services responded swiftly to the scene in Benwell and Elswick. #Newcastle pic.twitter.com/M5HBFvzA3X – British Pakistani Index (@PakistaniIndex) October 16, 2024

Правоохранители сообщили, что мальчик погиб на месте ночного взрыва, а шестеро госпитализированных получили "различные травмы".

Причина взрыва выясняется.

Сообщалось, что вечером 15 октября в южном пригороде Стокгольма произошел сильный взрыв у входа в дом, задержан подозреваемый – несовершеннолетний.