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В результате сильного взрыва в Англии погиб ребенок, еще шесть человек пострадали

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Новости — Четверг, 17 октября 2024, 09:37 — Уляна Кричковская

На северо-востоке Англии в городе Ньюкасл произошел взрыв в доме, в результате которого погиб ребенок, а еще шесть человек пострадали.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

По данным полиции, семилетний мальчик погиб и шесть человек были госпитализированы после взрыва в доме в Ньюкасле.

На фотографиях с дрона видно, что средний дом из шести превратился в кучу тлеющих обломков, а другие дома сильно повреждены. 

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Фото: AP
Фото: AP

Правоохранители сообщили, что мальчик погиб на месте ночного взрыва, а шестеро госпитализированных получили "различные травмы".

Причина взрыва выясняется.

Сообщалось, что вечером 15 октября в южном пригороде Стокгольма произошел сильный взрыв у входа в дом, задержан подозреваемый – несовершеннолетний.

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