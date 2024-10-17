В результате сильного взрыва в Англии погиб ребенок, еще шесть человек пострадали
Новости — Четверг, 17 октября 2024, 09:37 —
На северо-востоке Англии в городе Ньюкасл произошел взрыв в доме, в результате которого погиб ребенок, а еще шесть человек пострадали.
Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".
По данным полиции, семилетний мальчик погиб и шесть человек были госпитализированы после взрыва в доме в Ньюкасле.
На фотографиях с дрона видно, что средний дом из шести превратился в кучу тлеющих обломков, а другие дома сильно повреждены.
(1/2) ⬇️ A massive explosion tore through a Newcastle home, sparking a blaze that has left a child and three adults hospitalised.– British Pakistani Index (@PakistaniIndex) October 16, 2024
Emergency services responded swiftly to the scene in Benwell and Elswick. #Newcastle pic.twitter.com/M5HBFvzA3X
Правоохранители сообщили, что мальчик погиб на месте ночного взрыва, а шестеро госпитализированных получили "различные травмы".
Причина взрыва выясняется.
Сообщалось, что вечером 15 октября в южном пригороде Стокгольма произошел сильный взрыв у входа в дом, задержан подозреваемый – несовершеннолетний.