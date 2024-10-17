Зеленський сподівається на політичну згоду лідерів ЄС щодо кредиту на 35 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський сподівається отримати від лідерів ЄС політичне схвалення рішення про виділення кредиту на 35 млрд євро, профінансованого за рахунок заморожених російських активів, у межах ініціативи G7.

Про це Зеленський сказав, прибувши на засідання Євроради в Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Президент зауважив, що тема цього кредиту буде однією з обговорюваних на саміті лідерів.

"Коли у нас була дуже довга пауза без військової підтримки, насправді наше внутрішнє виробництво дронів та електронних систем дуже-дуже допомогло. Для цього нам потрібні гроші.

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Частково ці гроші від російських активів нам дуже необхідні, аби використати їх у нашому внутрішньому виробництві. Ми хочемо отримати частину цих грошей так швидко, наскільки це можливо", – зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що лідери ухвалять політичне рішення щодо 35 млрд євро для України, і жодна з країн його не буде блокувати.

"Воно (це рішення) залежить тільки від єдності лідерів ЄС. Якщо хтось може не блокувати цього рішення, я думаю, це допоможе... І я думаю, що лідери можуть це зробити", – сказав Зеленський.

35 млрд євро кредиту є частиною плану, погодженого "Групою семи" на саміті в червні, про надання Україні позики в розмірі 50 млрд доларів за рахунок оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених активів Росії.

9 жовтня пропозицію підтримала Рада Європейського Союзу, незважаючи на опір Угорщини.

Комітет Європейського парламенту з питань торгівлі в понеділок, 14 жовтня, схвалив пропозицію Європейської комісії про надання Україні позики у 35 млрд євро