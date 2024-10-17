Зеленский надеется на политическое согласие лидеров ЕС по кредиту на 35 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить от лидеров ЕС политическое одобрение решения о выделении кредита на 35 миллиардов евро, профинансированного за счет замороженных российских активов, в рамках инициативы G7.

Об этом Зеленский сказал, прибыв на заседание Евросовета в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что тема этого кредита будет одной из обсуждаемых на саммите лидеров.

"Когда у нас была очень длинная пауза без военной поддержки, на самом деле наше внутреннее производство дронов и электронных систем очень-очень помогло. Для этого нам нужны деньги.

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Частично эти деньги от российских активов нам очень необходимы, чтобы использовать их в нашем внутреннем производстве. Мы хотим получить часть этих денег так быстро, насколько это возможно", – отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что лидеры примут политическое решение по 35 млрд евро для Украины, и ни одна из стран его не будет блокировать.

"Оно (это решение) зависит только от единства лидеров ЕС. Если кто-то может не блокировать это решение, я думаю, это поможет... И я думаю, что лидеры могут это сделать", – сказал Зеленский.

35 млрд евро кредита является частью плана, согласованного "Группой семи" на саммите в июне, о предоставлении Украине займа в размере 50 млрд долларов за счет налогообложения сверхприбылей, полученных от замороженных активов России.

9 октября предложение поддержал Совет Европейского Союза, несмотря на сопротивление Венгрии.

Комитет Европейского парламента по вопросам торговли в понедельник, 14 октября, одобрил предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине займа в 35 млрд евро