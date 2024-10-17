Ряд лидеров ЕС провели встречу по миграции в узком кругу

Италия, Дания и Нидерланды организовали встречу для обсуждения вопросов миграции, которая состоялась перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Встреча прошла совместно с лидерами Австрии, Кипра, Польши, Чехии, Греции, Венгрии, Мальты, Словакии и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она состоялась в помещении итальянской делегации в здании Европейского Совета.

В итальянском правительстве сообщили, что премьер-министр Джорджия Мелони представила соглашение между Римом и Тираной по управлению миграцией.

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Встреча "была сосредоточена на концепции безопасной третьей страны с учетом имплементации правил нового Пакта о миграции и убежище, сотрудничество вдоль миграционных маршрутов с УВКБ ООН и Международной организацией по миграции по содействию добровольному возвращению, а также на „центрах возвращения (мигрантов)", – заявили в офисе Мелони.

Лидеры договорились встретиться снова перед следующим заседанием Европейского Совета.

Напомним, на днях в Албании открыли первые центры содержания мигрантов, построенные Италией, а итальянское судно с первой группой мигрантов на борту прибыло в балканскую страну в среду, 16 октября.

Албания имеет соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию. Оно уже привлекло внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Мелони активно защищает соглашение с Албанией, которое жестко критикуют правозащитники.