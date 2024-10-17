Мадрид скасував традиційне дійство за участю овець для запобігання лихоманці

Регіональний уряд Мадрида в четвер скасував традиційний щорічний прогін отар овець через центр іспанської столиці, запланований на неділю, як превентивний захід проти нового варіанту катаральної лихоманки овець (блутанг).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Блутанг, що переноситься комахами, може бути смертельно небезпечним для домашніх жуйних тварин, таких як вівці, велика рогата худоба та кози. Хвороба присутня в різних регіонах Іспанії в різних варіантах.

Новий варіант, BTV3, циркулює в Нідерландах, північній Бельгії та західній Німеччині з минулого року, а нещодавно з'явився на південному заході Іспанії, свідчать дані Міністерства сільського господарства.

Реклама:

Хоча в регіоні Мадрида не було виявлено жодного випадку нового варіанту, влада скасувала прогін овець як запобіжний захід.

"Ми знаходимося в зоні, де ми повинні обмежити концентрацію і переміщення худоби", – сказав представник департаменту сільського господарства регіонального уряду Мадрида.

Раз на рік вівці виходять на вулиці Мадрида в рамках щорічного свята Fiesta de la Trashumancia, вшановуючи традиційні маршрути, які використовуються для випасу худоби.

Ця восьмивікова традиція зникла у XIX столітті, але була відроджена три десятиліття тому, захоплюючи місцевих жителів і туристів.

Пастухам дозволено переганяти худобу на зиму на південні пасовища через деякі з найжвавіших районів міста, наприклад, через площу Пуерта-дель-Соль.

Кілька країн, включаючи Францію і Нідерланди, провели кампанії з вакцинації проти нового варіанту лихоманки.

Міністерство сільського господарства Греції у липні заборонило вивезення овець і кіз з ферм, аби стримати поширення вірусу peste des petits ruminants (чуми дрібних жуйних), також відомого як "козяча чума".