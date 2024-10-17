Норвегія анонсувала понад $270 млн допомоги енергосистемі України

Норвегія в межах довгострокового плану підтримки України збільшила до 3 млрд норвезьких крон (приблизно 274,2 млн доларів) підтримку енергетичного сектора до зими.

Про це оголосило Міністерство закордонних справ Норвегії, пише "Європейська правда".

Збільшення допомоги пов’язане з нещодавно оголошеними намірами Норвегії збільшити цьогорічну допомогу Україні на 5 млрд норвезьких крон.

З них 1,5 млрд норвезьких крон планується додатково спрямувати на енергетику та підготовку до прийдешньої зими в Україні.

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"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити більшу підтримку в енергетичному секторі і сподіваємося принести більше хороших новин нашим українським друзям протягом осені та зими", – сказав глава норвезького МЗС Еспер Барт Ейде.

Таким чином, загальний обсяг підтримки енергетики України з боку Норвегії становитиме 3 млрд норвезьких крон.

З них 1,1 млрд крон, про які вже оголосили в червні, пішли або підуть на закупівлю енергетичного обладнання через Програму розвитку ООН, ще 500 млн – до Фонду бюджетної підтримки Світового банку.

740 млн крон із цієї суми Норвегія надасть на гуманітарну допомогу, яку буде витрачено на заходи, які допоможуть українцям краще підготуватися до зими.

Напередодні міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країни Нордично-Балтійськоі вісімки вирішили виділити Україні зимовий пакет енергетичної підтримки.