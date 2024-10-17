Грецький суд виніс вироки експосадовцям у зв'язку з повенями 2020 року

Грецький суд у четвер засудив до 15 місяців умовного ув'язнення колишнього губернатора регіону в центральній Греції і трьох інших колишніх посадовців за ліквідацію наслідків смертельних повеней у 2020 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Циклон "Янос" пронісся центральною Грецією у 2020 році, забравши життя трьох людей, затопивши міста і автомагістралі в регіоні Фессалія і перетворивши сільськогосподарські угіддя на грязьові озера поблизу найбільш постраждалих міст Кардіца і Фарсала.

У четвер суд визнав колишнього губернатора регіону Костаса Агорастоса, колишнього заступника губернатора і двох колишніх директорів технічних проєктів винними в упущеннях, які могли б запобігти повені. Вони заперечували будь-які правопорушення.

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Агорастос заявив за межами суду, що він не міг зупинити повінь, яка трапляється раз на 1000 років, і що він планує подати апеляцію на рішення суду.

Суд зняв з усіх підсудних звинувачення в ненавмисному вбивстві, пов'язаному з загибеллю людей. Але адвокати, які представляють інтереси жертв, заявили, що вживатимуть юридичних заходів для скасування цього рішення.

"Ми були дуже розчаровані рішенням суду, – сказав агентству Reuters Василікі Суфла, адвокат однієї з жертв.

"Смерть цих людей не була нещасним випадком, не була поганим моментом. Це був результат колективного провалу державного механізму", – сказав Суфла журналістам за межами суду.

Греція намагається йти в ногу зі стрімким зростанням кількості екстремальних погодних явищ.

Минулого року шторм "Даніель" став другою великою повінню за останні три роки, яка накрила Фессалію, що є частиною тенденції до погіршення погодних умов в Європі. Повінь – найгірша за всю історію Греції – забрала життя 16 людей і спустошила родючий регіон, змивши сільськогосподарські угіддя, автомобільні та залізничні шляхи.

Розпочато юридичне розслідування, щоб з'ясувати, чи були скоєні злочини з наміру або з недбалості, які погіршили наслідки минулорічної повені.

У квітні у Греції суд у справах про кримінальні правопорушення виніс вироки щодо реагування на катастрофічну пожежу 2018 року в приморському місті Маті в Аттиці та прилеглих районах, яка забрала життя 104 людей і залишила десятки поранених.