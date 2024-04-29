У Греції суд визнав винними шість осіб у зв’язку зі смертельною пожежею 2018 року

У понеділок у Греції суд у справах про кримінальні правопорушення виніс вироки щодо реагування на катастрофічну пожежу 2018 року в приморському місті Маті в Аттиці та прилеглих районах, яка забрала життя 104 людей і залишила десятки поранених.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Серед 21 обвинуваченого шестеро були визнані винними.

Зокрема, суд визнав колишнього начальника грецької пожежної служби Сотіріса Терзудіса винним у вбивстві з необережності та нанесенні тілесних ушкоджень з необережності за те, що він відхилив від курсу гелікоптер, який прямував до Маті.

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Тодішній заступник начальника Василіс Матайопулос був визнаний винним у вбивстві з необережності через загибель дев'яти осіб у морі. Крім того, Іоанніс Фостеріс, командир Єдиного центру координації операцій (ESKE), був визнаний винним у вбивстві з необережності.

Ніколаос Панагіотопулос, колишній голова пожежної служби Аттики, і Хараламбос Чіоніс, колишній командувач пожежної служби Східної Аттики, були визнані винними у вбивстві з необережності 102 осіб і нанесенні тілесних ушкоджень з необережності 32 особам. Константінос Ангелопулос, житель Дау-Пентелі, з подвір'я якого почалася пожежа, також був визнаний винним.

Водночас суд виправдав низку співробітників пожежної служби, Христоса Сіроянніса, тодішнього офіцера повітряно-десантних військ ELAS, Іоанніса Капакіса, тодішнього генерального секретаря цивільного захисту, Рена Дуру, тодішнього регіонального губернатора Аттики, і мерів кількох міст та їхніх заступників.

Оголошення вироку викликало гнівну реакцію серед родичів жертв і постраждалих від опіків, присутніх у залі суду.

"Вони повинні були самі піти до в'язниці. Всі вони невинні? Немає ніякого правосуддя!" – вигукнув родич одного з потерпілих, який підійшов до передньої частини судової зали і почав кричати на підсудних.

"Прокляті, у вас немає сорому! Жодних вибачень", – кричав інший родич жертви, а багато інших розплакалися.

Хоча рішення було винесено в понеділок, ризик закінчення терміну давності залишається значним. Поки рішення не стане остаточним, після можливих апеляцій до Верховного суду, часові рамки залишаються жорсткими.

У 2018 році лісова пожежа знищила прилеглий курорт Маті та інші приморські райони, зруйнувавши понад тисячу будинків. Понад сотня людей загинули у страшній пожежі.

Люди опинилися в пастці всередині своїх будинків або на вузьких вулицях, багато хто не зміг врятуватися через щільну забудову і забудовані виходи на узбережжя.

Раніше цього року Греція зафіксувала рекордну середню температуру взимку в 11,8 градуса за Цельсієм, а з початку квітня температура була надзвичайно високою.

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