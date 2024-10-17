Греческий суд вынес приговоры экс-чиновникам в связи с наводнениями 2020 года

Греческий суд в четверг приговорил к 15 месяцам условного заключения бывшего губернатора региона в центральной Греции и трех других бывших чиновников за ликвидацию последствий смертельных наводнений в 2020 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Циклон "Янос" пронесся по центральной Греции в 2020 году, унеся жизни трех человек, затопив города и автомагистрали в регионе Фессалия и превратив сельскохозяйственные угодья в грязевые озера вблизи наиболее пострадавших городов Кардица и Фарсала.

В четверг суд признал бывшего губернатора региона Костаса Агорастоса, бывшего заместителя губернатора и двух бывших директоров технических проектов виновными в упущениях, которые могли бы предотвратить наводнение. Они отрицали любые правонарушения.

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Агорастос заявил за пределами суда, что он не мог остановить наводнение, которое случается раз в 1000 лет, и что он планирует подать апелляцию на решение суда.

Суд снял со всех подсудимых обвинения в непредумышленном убийстве, связанном с гибелью людей. Но адвокаты, представляющие интересы жертв, заявили, что будут принимать юридические меры для отмены этого решения.

"Мы были очень разочарованы решением суда, – сказал агентству Reuters Василики Суфла, адвокат одной из жертв.

"Смерть этих людей не была несчастным случаем, не была плохим моментом. Это был результат коллективного провала государственного механизма", – сказал Суфла журналистам за пределами суда.

Греция пытается идти в ногу со стремительным ростом количества экстремальных погодных явлений.

В прошлом году шторм "Даниэль" стал вторым крупным наводнением за последние три года, которое накрыло Фессалию, что является частью тенденции к ухудшению погодных условий в Европе. Наводнение – худшее за всю историю Греции – унесло жизни 16 человек и опустошило плодородный регион, смыв сельскохозяйственные угодья, автомобильные и железнодорожные пути.

Начато юридическое расследование, чтобы выяснить, были ли совершены преступления с умысла или по халатности, которые ухудшили последствия прошлогоднего наводнения.

В апреле в Греции суд по делам об уголовных правонарушениях вынес приговоры по реагированию на катастрофический пожар 2018 года в приморском городе Мати в Аттике и прилегающих районах, который унес жизни 104 человек и оставил десятки раненых.