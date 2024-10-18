Зеленський не знає, яку підтримку США запропонують Україні після виборів 

Президент Володимир Зеленський вважає, що результат президентських виборів у США наступного місяця матиме вирішальне значення для майбутнього України та її амбіцій щодо НАТО, а майбутня позиція Вашингтона залишається невизначеною.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Віцепрезидентка і кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що зважить членство України в НАТО в майбутньому, тоді як колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп критикував військову допомогу США Києву і заявив, що врегулює конфлікт, як тільки його буде обрано президентом.

Відтак, президент Зеленський визнав, що наразі перспектива подальшої підтримки США невизначена. "Я не знаю, що нам запропонують після виборів (у США)", – сказав Зеленський.

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За його словами, "ми бачимо три різні шляхи вперед". Один з них – продовження підтримки, але з союзниками, які все ще "побоюються певних ризиків".

Залежно від того, хто виграє перегони за Білий дім, "ми бачимо (два) інших шляхи", сказав Зеленський. "Чи буде це більш позитивно? Чи менш позитивним? Чесно кажучи, я не знаю. І це дуже чутливо для нашого народу", – додав президент України.

Напередодні кандидат у президенти США Дональд Трамп укотре розповів про "майже всі знесені до фундаменту" українські міста та поклав на Володимира Зеленського і Джо Байдена відповідальність за те, що вторгнення Росії відбулося.

Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО до того, як Джо Байден залишить Білий дім, заявила у жовтні посол України в Альянсі Наталія Галібаренко.

У Білому домі, коментуючи 17 жовтня "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.