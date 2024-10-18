Зеленский не знает, какую поддержку США предложат Украине после выборов

Президент Владимир Зеленский считает, что результат президентских выборов в США в следующем месяце будет иметь решающее значение для будущего Украины и ее амбиций в отношении НАТО, а будущая позиция Вашингтона остается неопределенной.

Об этом Зеленский сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис заявила, что взвесит членство Украины в НАТО в будущем, тогда как бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп критиковал военную помощь США Киеву и заявил, что урегулирует конфликт, как только он будет избран президентом.

Следовательно, президент Зеленский признал, что сейчас перспектива дальнейшей поддержки США неопределенная. "Я не знаю, что нам предложат после выборов (в США)", – сказал Зеленский.

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По его словам, "мы видим три разных пути вперед". Один из них – продолжение поддержки, но с союзниками, которые все еще "опасаются определенных рисков".

В зависимости от того, кто выиграет гонку за Белый дом, "мы видим (два) других пути", сказал Зеленский. "Будет ли это более позитивно? Или менее позитивным? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа", – добавил президент Украины.

Накануне кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз рассказал о "почти всех снесенных до основания" украинских городах и возложил на Владимира Зеленского и Джо Байдена ответственность за то, что вторжение России произошло.

Украина хотела бы получить приглашение на членство в НАТО до того, как Джо Байден покинет Белый дом, заявила в октябре посол Украины в Альянсе Наталья Галибаренко.

В Белом доме, комментируя 17 октября "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса по вступлению Украины в Альянс.