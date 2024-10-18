Канада анонсувала пакет допомоги Україні на близько $47 млн

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів (близько 47 млн доларів США), який, серед іншого, включатиме стрілецьку зброю.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова міністра оборони Канади Білла Блера, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, пакет допомоги, в рамках якого також виділяються гроші на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, обіцяного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у липні.

У цей пакет допомоги ввійдуть стрілецька зброя, боєприпаси та захисне спорядження.

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Блер акцентував, що оголошена допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії.

"Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу", – додав він.

Нещодавно повідомляли, що Канада розглядає можливість надання Україні додаткової критично важливої ​​та терміново необхідної підтримки, зокрема безпілотників та навчання пілотів винищувачів.

Також Канада ухвалила із Францією декларацію, у якій, зокрема, домовилися спільно допомогти Україні протистояти агресії Росії у кіберпросторі.