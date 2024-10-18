Канада анонсировала пакет помощи Украине на сумму около $47 млн

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 млн канадских долларов (около 47 млн долларов США), который, среди прочего, будет включать стрелковое оружие.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова министра обороны Канады Билла Блэра, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, пакет помощи, в рамках которого также выделяются деньги на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 млн канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле.

В этот пакет помощи войдут стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.

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Блэр акцентировал, что объявленная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии.

"Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им одержать победу", – добавил он.

Недавно сообщалось, что Канада рассматривает возможность предоставления Украине дополнительной критически важной и срочно необходимой поддержки, в частности беспилотников и обучения пилотов истребителей.

Также Канада приняла с Францией декларацию, в которой, в частности, договорились совместно помочь Украине противостоять агрессии России в киберпространстве.