Молдова вперше провела голосування для діаспори поштою

Увечері 17 жовтня у молдовських виборчих бюро за кордоном завершився прийом конвертів із голосами громадян Молдови з країн, у яких дозволили голосування поштою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Виборні органи отримали 1344 конверти з голосами з 1808 конвертів, надісланих виборцям, які вирішили проголосувати поштою, розповіла голова Центральної виборчої комісії Анжеліка Караман.

За її словами, прийом конвертів із голосами громадян Молдови, які проголосували за президента і на референдумі, завершилося 17 жовтня о 18:00 за часом країни перебування. "Усі інші конверти, які надіслали після закінчення цього часу, оголошено недійсними", – сказала глава ЦВК.

Реклама:

Вона уточнила, що в разі другого туру виборів громадяни, які зареєструвалися для голосування поштою, зможуть надсилати конверти з голосами після того, як ЦВК оголосить кандидатів, які беруть участь у другому турі.

Громадяни Молдови, які живуть у США, Канаді, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії, де молдовській діаспорі дозволили голосувати поштою, мали до 6 вересня обов'язково пройти попередню реєстрацію.

Молдова створила можливість для діаспори голосувати на виборах поштою у квітні. Таке голосування запровадили за кількома критеріями, серед них – великі відстані між виборчими дільницями, досвід країни проживання в організації голосування поштою та надійність поштових послуг.

Організовувати опцію поштового голосування не стали у країнах, які не мають з Молдовою дипломатичних відносин, перебувають у стані війни або не дотримуються міжнародних стандартів у виборчій сфері.

Окрім бюлетеня, у конверт виборець вкладав "заяву про відповідальність", де декларував таємність голосування.

Зазначимо, для президентки Маї Санду дуже важливі голоси діаспори, оскільки її підтримка серед громадян Молдови за кордоном дуже висока. Під час минулих президентських виборів на закордонних дільницях утворилися великі черги.

Вибори президента Молдови та референдум щодо вступу в ЄС відбудуться 20 жовтня.