Молдова впервые провела голосование для диаспоры по почте

Вечером 17 октября в молдовских избирательных бюро за рубежом завершился прием конвертов с голосами граждан Молдовы из стран, в которых разрешили голосование по почте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Избирательные органы получили 1344 конверта с голосами из 1808 конвертов, присланных избирателям, которые решили проголосовать по почте, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

По ее словам, прием конвертов с голосами граждан Молдовы, проголосовавших за президента и на референдуме, завершился 17 октября в 18:00 по времени страны пребывания. "Все остальные конверты, которые были отправлены после окончания этого времени, объявлены недействительными", – сказала глава ЦИК.

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Она уточнила, что в случае второго тура выборов граждане, которые зарегистрировались для голосования по почте, смогут отправлять конверты с голосами после того, как ЦИК объявит кандидатов, участвующих во втором туре.

Граждане Молдовы, которые живут в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, где молдовской диаспоре разрешили голосовать по почте, должны были до 6 сентября обязательно пройти предварительную регистрацию.

Молдова создала возможность для диаспоры голосовать на выборах по почте в апреле. Такое голосование ввели по нескольким критериям, среди них – большие расстояния между избирательными участками, опыт страны проживания в организации голосования по почте и надежность почтовых услуг.

Организовывать опцию почтового голосования не стали в странах, которые не имеют с Молдовой дипломатических отношений, находятся в состоянии войны или не придерживаются международных стандартов в избирательной сфере.

Кроме бюллетеня, в конверт избиратель вкладывал "заявление об ответственности", где декларировал тайну голосования.

Отметим, для президента Майи Санду очень важны голоса диаспоры, поскольку ее поддержка среди граждан Молдовы за рубежом очень высока. Во время прошлых президентских выборов на зарубежных участках образовались большие очереди.

Выборы президента Молдовы и референдум по вступлению в ЕС состоятся 20 октября.