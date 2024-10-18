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Міністри оборони країн НАТО домовились щодо ініціативи про стандартизацію боєприпасів

Новини — П'ятниця, 18 жовтня 2024, 14:00 — Іванна Костіна

Міністри оборони країн НАТО на зустрічі в Брюсселі домовилися щодо ініціативи про запровадження єдиних стандартів боєприпасів.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте після міністерської зустрічі у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні міністри оборони країн-союзників домовилися щодо нової ініціативи НАТО про стандартизацію", – сказав Рютте.

За його словами, стандарти є критичними для здатності союзників воювати разом, і більш надійні стандарти допоможуть скоротити витрати на оборону.

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"Як частина цієї ініціативи ми прискоримо розвиток стандартів НАТО, покращимо їх втілення і розширимо діапазон застосування нових військових спроможностей і технологій.

Ми маємо робити більше для нашої унікальної здатності діяти разом, всіх 32, оскільки це те, що дає нам силу", – сказав він.

Незважаючи на те, що існує єдиний стандарт артилерійського снаряда НАТО, його впровадження є добровільною справою кожної країни. Недотримання цього стандарту призвело до фрагментації ринку і ускладнило поставки. Нині 14 держав альянсу дозволяють собі відхилятися від єдиного стандарту.

Як заявляють експерти, у всіх гаубицях, як і раніше, можна використовувати різні 155-мм снаряди. Однак розрахункам гармат перед стрільбою необхідно вводити поправки з урахуванням характеристик боєприпасів. В іншому разі вони ризикують промахнутися. Відхилення від цілі може становити до 50-60 метрів.

Нагадаємо, майбутній комісар ЄС з питань оборони хоче змусити країни накопичити мінімальний рівень боєприпасів та інших запасів, кажучи, що це найкращий спосіб збільшити масштаби недорозвиненої збройової промисловості Євросоюзу, щоб підготувати її до війни.

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Розширення НАТО Рютте
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