Остін розповів про зустріч Ради Україна-НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав "продуктивною" зустріч Ради Україна-НАТО у четвер, на якій Україну представляв міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму Twitter.

Остін зазначив, що зустріч Ради Україна-НАТО з Умєровим була "продуктивною".

The NATO-Ukraine Council held a productive meeting yesterday with @rustem_umerov. We remain committed to supporting Ukraine’s defense and providing the assistance they need to prevail against Russian aggression. We’re standing strong with Ukraine today and for the long haul. pic.twitter.com/SWPh9aMaXI Реклама: October 18, 2024

"Ми зберігаємо налаштованість підтримувати Україну в обороні та надати необхідну їй допомогу, щоб взяти гору… Ми поруч з Україною і зараз, і на тривалу перспективу", – зазначив очільник Пентагону, не розкриваючи інших деталей.

Міністр оборони України Рустем Умєров стверджує, що під час обговорення питання запрошення Києва до членства в НАТО жоден із союзників не висловився проти.

Також він після зустрічі з норвезьким колегою у межах засідання Ради Україна-НАТО анонсував прибуття в Україну "найближчим часом" шести винищувачів F-16, переданих Норвегією.

Президент США Джо Байден на зустрічі з канцлером Німеччини у Берліні наголосив, що успіх Росії у війні буде коштувати Заходу дорожче, ніж ціна підтримки України.