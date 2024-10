Остін розповів про зустріч Ради Україна-НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав "продуктивною" зустріч Ради Україна-НАТО у четвер, на якій Україну представляв міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму Twitter.

Остін зазначив, що зустріч Ради Україна-НАТО з Умєровим була "продуктивною".

The NATO-Ukraine Council held a productive meeting yesterday with @rustem_umerov. We remain committed to supporting Ukraine’s defense and providing the assistance they need to prevail against Russian aggression. We’re standing strong with Ukraine today and for the long haul. pic.twitter.com/SWPh9aMaXI

Реклама: