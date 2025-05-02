Сибіга: дії РФ є відвертим знущанням з мирних зусиль США та інших партнерів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія використовує нову гібридну тактику, підсовуючи "перемирʼя", що фактично є знущанням з мирних зусиль США та інших партнерів.

Про це Сибіга сказав під час виступу у Верховній Раді, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, українська сторона готова до безумовного припинення вогню.

"Це Росія не готова і прагне війни – демонструючи всьому світові, що вона була та є єдиним джерелом і причиною цієї агресії", – зазначив він.

Сибіга додав, що Україна не піде на так званий "мир за будь-яку ціну", а також зауважив, що принципові позиції України щодо умов миру залишаються чіткими та незмінними.

Серед цих пропозицій: невизнання будь-яких тимчасово окупованих територій України російськими, незгода з обмеженнями щодо структури, чисельності, інших характеристик Сил оборони, обмеження нашої оборонної промисловості, військової допомоги союзників, чи присутності їхніх контингентів на нашій території, а також незгода з обмеженнями суверенітету, внутрішньої та зовнішньої політики.

"Зараз ми є свідками нової гібридної тактики маніпуляцій Кремля, коли нам підсовують то Великоднє, то парадне перемир’я. Ми також бачимо зростаюче розуміння в усьому світі, що все це є просто маніпуляціями та відвертим знущанням Росії із мирних зусиль США та інших партнерів", – підкреслив Сибіга.

Він додав, що саме час посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру.

"Росія має погодитися на реальне повне і безумовне припинення вогню та заходи зміцнення довіри, такі як насамперед повернення українських військовополонених, викрадених дітей та цивільних заручників. Лише в умовах повної тиші та гуманітарних заходів зміцнення довіри можуть розпочатися переговори – у будь-якому форматі, який принесе мир", – наголосив він.

Раніше Сибіга закликав зовнішніх спостерігачів за подіями російсько-української війни не вестися на твердження про те, що "Росія перемагає", оскільки реальна ситуація не дає для цього підстав.

Своєю чергою віцепрезидент США Джей Ді Венс не вірить, що війна Росії проти України може закінчитися найближчим часом.