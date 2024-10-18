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Остин рассказал о встрече Совета Украина-НАТО

Новости — Пятница, 18 октября 2024, 15:17 — Мария Емец

Министр обороны США Ллойд Остин назвал "продуктивной" встречу Совета Украина-НАТО в четверг, на которой Украину представлял министр обороны Рустем Умеров.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем Twitter.

Остин отметил, что встреча Совета Украина-НАТО с Умеровым была "продуктивной".

"Мы сохраняем настроенность поддерживать Украину в обороне и предоставить необходимую ей помощь, чтобы взять верх... Мы рядом с Украиной и сейчас, и на длительную перспективу", – отметил глава Пентагона, не раскрывая других деталей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что при обсуждении вопроса приглашения Киева к членству в НАТО ни один из союзников не высказался против.

Также он после встречи с норвежским коллегой в рамках заседания Совета Украина-НАТО анонсировал прибытие в Украину "в ближайшее время" шести истребителей F-16, переданных Норвегией.

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером Германии в Берлине подчеркнул, что успех России в войне будет стоить Западу дороже, чем цена поддержки Украины.

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США Украина-НАТО
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