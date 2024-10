Остин рассказал о встрече Совета Украина-НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин назвал "продуктивной" встречу Совета Украина-НАТО в четверг, на которой Украину представлял министр обороны Рустем Умеров.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем Twitter.

Остин отметил, что встреча Совета Украина-НАТО с Умеровым была "продуктивной".

The NATO-Ukraine Council held a productive meeting yesterday with @rustem_umerov. We remain committed to supporting Ukraine’s defense and providing the assistance they need to prevail against Russian aggression. We’re standing strong with Ukraine today and for the long haul. pic.twitter.com/SWPh9aMaXI

Реклама: