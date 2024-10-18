Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 320 млн євро

Уряд Данії підготував 21-й пакет військової допомоги Україні на суму 2,4 мільярда данських крон (приблизно 321,8 мільйона євро), який буде спрямований як на постачання зброї зі складів, так і на її замовлення в міжнародних постачальників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило в п’ятницю, 18 жовтня, данське Міністерство оборони.

Новий пакет військової допомоги Україні передбачає надання озброєнь зі складів армії Данії, фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною та додаткові внески до Міжнародного фонду для України, який очолює Британія.

Додатково нові кошти будуть скеровані для розширення тренувальних заходів для українських військових.

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"21-й пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців, водночас підтримуючи амбіції Данії підтримувати довгостроковий розвиток оборонних спроможностей України", – прокоментував міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Він додав, що данський уряд працює над можливістю закупівель зброї, включно з безпілотниками, безпосередньо у виробників в Україні.

Фінансування ще має затвердити фінансовий комітет парламенту Данії, йдеться в повідомленні.

Загалом із 2023 по 2028 рік Данія заклала 64,8 млрд данських крон на військову підтримку України, яку реалізує через спеціальний Український фонд. З них уже були витрачені або закладені понад 48 млрд крон.

У квітні влада Данії схвалила виділення додаткових 4,4 млрд данських крон на військову допомогу Україні протягом 2024 року.