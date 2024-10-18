Дания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 320 млн евро

Правительство Дании подготовило 21-ый пакет военной помощи Украине на сумму 2,4 миллиарда датских крон (примерно 321,8 миллиона евро), который будет направлен как на поставку оружия со складов, так и на его заказ у международных поставщиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило в пятницу, 18 октября, датское Министерство обороны.

Новый пакет военной помощи Украине предусматривает предоставление вооружений со складов армии Дании, финансирование систем противовоздушной обороны в сотрудничестве с Германией и дополнительные взносы в Международный фонд для Украины, который возглавляет Великобритания.

Дополнительно новые средства будут направлены для расширения тренировочных мероприятий для украинских военных.

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"21-й пакет помощи призван предоставить как можно больше военной поддержки для удовлетворения насущных потребностей украинцев, одновременно поддерживая амбиции Дании поддерживать долгосрочное развитие оборонных возможностей Украины", – прокомментировал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Он добавил, что датское правительство работает над возможностью закупок оружия, включая беспилотники, непосредственно у производителей в Украине.

Финансирование еще должен утвердить финансовый комитет парламента Дании, говорится в сообщении.

Всего с 2023 по 2028 год Дания заложила 64,8 млрд датских крон на военную поддержку Украины, которую реализует через специальный Украинский фонд. Из них уже были потрачены или заложены более 48 млрд крон.

В апреле власти Дании одобрили выделение дополнительных 4,4 млрд датских крон на военную помощь Украине в течение 2024 года.