Данія вивчає можливість створення фонду для фінансування виробництва зброї в Україні

Данія планує створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

Про це агентству Bloomberg повідомив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, передає "Європейська правда".

На його думку, виробництво зброї в Європі та США "надто повільне", й Україна могла б озброїтися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки у себе.

Він заявив, що крім того, що виробництво в Україні швидше – воно дешевше, а обладнання простіше в обслуговуванні й ремонті.

Реклама:

Попри свій потенціал, в української оборонної галузі є "дуже великі невикористані потужності" через нестачу коштів, наголосив він.

Міністр зазначив, що виробництво зброї в Україні може скоротити терміни постачання з кількох років до кількох місяців, а Данія вже працює над тим, щоб виділяти пожертви безпосередньо оборонній промисловості України й зараз вивчає варіанти залучення більшого капіталу.

Зокрема, країна розглядає можливість створення фонду до кінця року для об'єднання інвестицій від держави й інших осіб для розширення та вдосконалення українських підприємств із виробництва зброї.

Поульсен зазначив, що союзники розглядають Данію як країну, яка допоможе їм організувати внески.

За даними Кільського інституту світової економіки, Данія є найбільшим у світі донором України відносно розміру економіки, а на наступних позиціях – держави Балтії.

З початку вторгнення Росії у 2022 році Данія надала Україні близько 1,9% валового внутрішнього продукту у вигляді двосторонньої підтримки.

Нагадаємо, минулого місяця Данія та Україна домовилися про інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 мільярда данських крон ($628 млн).

Крім того, уряд Данії також скерує 130 мільйонів данських крон (понад 16 мільйонів євро) на підтримку енергетичної системи України, яка зазнала та зазнає російських атак.

Читайте також: Союзник України, що виграв від війни: чому Норвегія допомагає ЗСУ багато, але недостатньо