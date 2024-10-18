Швейцарія підписала декларацію про приєднання до європейської ініціативи "Небесний щит"

Швейцарія приєдналася до Європейської ініціативи "Небесний щит" (ESSI) – проєкту, який має на меті побудувати єдину систему протиповітряної і протиракетної оборони по всій Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Система була ініційована Німеччиною після вторгнення Росії в Україну і покликана дозволити європейським країнам купувати оборонні системи разом і тренуватися разом.

У четвер начальник відділу озброєнь Урс Лоер підписав декларацію про приєднання, зробивши Швейцарію 15-м членом "Небесного щита".

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"Своєю участю в ESSI Швейцарія розширює міжнародні можливості для співпраці: ESSI дозволяє краще координувати проєкти закупівель, навчання і логістичні аспекти в галузі наземної протиповітряної оборони", – йдеться в заяві уряду, опублікованій в п'ятницю.

Початкова увага зосереджена на наземній протиповітряній обороні середньої дальності, хоча співпраця може бути продовжена і в галузі протиповітряної оборони ближнього і дальнього радіуса дії, заявили в уряді.

Цей проєкт викликав суперечки у Швейцарії, оскільки його опоненти стверджують, що його участь суперечить швейцарській традиції нейтралітету.

У п'ятницю уряд заявив, що проєкт сумісний з нейтральним статусом країни, оскільки він не містить жодних зобов'язань, і Швейцарія все ще може вирішувати, де брати участь і в якому обсязі.

Швейцарія також зможе припинити свою співпрацю, якщо країна-учасниця "Небесного щита" буде втягнута у війну.

Швейцарія подала заявку на приєднання до проєкту "Небесний щит" у липні.

З нейтральних країн в ініціативі також бере участь Австрія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".