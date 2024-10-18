Швейцария подписала декларацию о присоединении к европейской инициативе "Небесный щит"

Швейцария присоединилась к Европейской инициативе "Небесный щит" (ESSI) – проекту, который имеет целью построить единую систему противовоздушной и противоракетной обороны по всей Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Система была инициирована Германией после вторжения России в Украину и призвана позволить европейским странам покупать оборонительные системы вместе и тренироваться вместе.

В четверг начальник отдела вооружений Урс Лоэр подписал декларацию о присоединении, сделав Швейцарию 15-м членом "Небесного щита".

Реклама:

"Своим участием в ESSI Швейцария расширяет международные возможности для сотрудничества: ESSI позволяет лучше координировать проекты закупок, обучения и логистические аспекты в области наземной противовоздушной обороны", – говорится в заявлении правительства, опубликованном в пятницу.

Первоначальное внимание сосредоточено на наземной противовоздушной обороне средней дальности, хотя сотрудничество может быть продолжено и в области противовоздушной обороны ближнего и дальнего радиуса действия, заявили в правительстве.

Этот проект вызвал споры в Швейцарии, поскольку его оппоненты утверждают, что его участие противоречит швейцарской традиции нейтралитета.

В пятницу правительство заявило, что проект совместим с нейтральным статусом страны, поскольку он не содержит никаких обязательств, и Швейцария все еще может решать, где участвовать и в каком объеме.

Швейцария также сможет прекратить свое сотрудничество, если страна-участница "Небесного щита" будет втянута в войну.

Швейцария подала заявку на присоединение к проекту "Небесный щит" в июле.

Из нейтральных стран в инициативе также участвует Австрия.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".