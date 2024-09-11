У фінській Лапландії гасять дві незвично пізні лісові пожежі

На півночі Фінляндії борються з двома великими лісовими пожежами – нетиповим явищем для вересня, коли на півночі зазвичай стрімко настає осінь.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Пожежі спалахнули 10 вересня в районі найбільшого озера Лапландії Інаріярві. Близько 18 гектарів палає бля дороги на Севеттіярві, і ще близько 8 гектарів – біля озера Кіраккаярві.

Yle

На підмогу місцевим пожежникам їдуть колеги з інших частин Лапландії, також запросили підтримку армії.

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У пожежній службі пояснили, що площа пожежі винятково велика і у цей час – середину вересня – це велика рідкість. Роботу пожежників ускладнює сильний вітер, на ліквідацію може знадобитися щонайменш один день.

Спершу повідомляли, що поширення вогню у найбільшому осередку вже стримали, проте ситуація знову погіршилася.

Температури по всій території Фінляндії залишаються незвично високими для вересня. Від початку місяця зареєстрували вже вісім дуже теплих днів, тоді як раніше нормою був один. На значній території країни досі тримається температура близько 20-22 градусів.

Аномально теплим початок місяця видався і для сусідньої Швеції. У Литві вересень також почався з температурного рекорду – стовпчик термометра вперше перевищував 30 градусів.

У Німеччині минулими вихідними через лісову пожежу евакуювали з гори близько 500 туристів.