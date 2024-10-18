У Британії ув’язнили екоактивіста, який "пофарбував" фонтан біля Букінгемського палацу

Суд у Великій Британії присудив півтора року ув’язнення 23-річному екоактивісту Луїсу Маккеччі, який вкинув червоний барвник у фонтан перед Букінгемським палацом, аби привернути увагу до полювання на тварин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Маккеччі та четверо інших членів угруповання Animal Rebellion вилили червону фарбу у фонтан біля Букінгемського палацу в серпні 2021 року, щоб привернути увагу до використання земель британської корони для полювання і розведення тварин.

Використаний активістами барвник забарвив мармур фонтану і потребував понад 60 годин очищення, що завдало збитків на тисячі фунтів стерлінгів, заявила прокуратура в суді.

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Фото: AFP

Суддя Грегорі Перрінс сказав Маккеччі, що тому "надзвичайно пощастило, що в минулому суди ставилися до нього відносно поблажливо".

Разом із Маккеччі судили ще чотирьох активістів. Їм теж присудили півтора року ув’язнення, але з іспитовим терміном у два роки.

"Кожен з вас (екоактивістів. – Ред.) продемонстрував високий ступінь зарозумілості, що ви маєте повну рацію, що ваші погляди – це все, що має значення, і що наслідки ваших дій – це ціна, яку варто заплатити за сприяння вашій справі", – додав Перрінс.

За останні роки Британія стала свідком низки аналогічних екопротестів – від масових блокувань руху транспорту, спричинених протестувальниками, які піднімалися на мости чи автостради, до нападів на твори мистецтва чи історичні пам'ятки.

У липні п'ятьом активістам руху Just Stop Oil у Британії винесли тривалі тюремні строки – від чотирьох до п'яти років – за змову з метою планування протестів, які перекрили автомагістраль.