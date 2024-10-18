В Британии посадили экоактивиста, который "покрасил" фонтан возле Букингемского дворца

Суд в Великобритании присудил полтора года заключения 23-летнему экоактивисту Луису Маккеччи, который бросил красный краситель в фонтан перед Букингемским дворцом, чтобы привлечь внимание к охоте на животных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Маккеччи и четверо других членов группировки Animal Rebellion вылили красную краску в фонтан возле Букингемского дворца в августе 2021 года, чтобы привлечь внимание к использованию земель британской короны для охоты и разведения животных.

Использованный активистами краситель окрасил мрамор фонтана и потребовал более 60 часов очистки, что нанесло ущерб на тысячи фунтов стерлингов, заявила прокуратура в суде.

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Фото: AFP

Судья Грегори Перринс сказал Маккеччи, что тому "чрезвычайно повезло, что в прошлом суды относились к нему относительно снисходительно".

Вместе с Маккеччи судили еще четырех активистов. Им тоже присудили полтора года заключения, но с испытательным сроком в два года.

"Каждый из вас (экоактивистов. – Ред.) продемонстрировал высокую степень высокомерия, что вы полностью правы, что ваши взгляды – это все, что имеет значение, и что последствия ваших действий – это цена, которую стоит заплатить за содействие вашему делу", – добавил Перринс.

За последние годы Великобритания стала свидетелем ряда аналогичных экопротестов – от массовых блокировок движения транспорта, вызванных протестующими, которые поднимались на мосты или автострады, до нападений на произведения искусства или исторические памятники.

В июле пятерым активистам движения Just Stop Oil в Британии вынесли длительные тюремные сроки – от четырех до пяти лет – за сговор с целью планирования протестов, которые перекрыли автомагистраль.