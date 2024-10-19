Румунія вночі піднімала авіацію через порушення кордону "малою повітряною ціллю" на 19 км

В ніч на суботу Румунія підняла авіацію через наближення до її повітряного простору та порушення кордону невеликою повітряною ціллю.

Про це заявило Міністерство оборони Румунії вранці 19 жовтня, пише "Європейська правда".

Близько 02:30 радари зафіксували в районі Чорного моря "малу повітряну ціль". Оскільки вона рухалася у напрямку держкордону, вирішили піднімати авіацію. У вильоті взяли участь два румунських F-16 та два іспанських F-18.

"Сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії близько 4 години ранку у районі Гура-Портіцей", – йдеться у повідомленні. Йдеться про довгу косу уздовж берегу Чорного моря північніше великого портового міста Констанца.

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Після того у прилеглих районах рекомендували оголосити повітряну тривогу.

"Радари повітряного спостереження постійно відстежували маршрут цілі, що рухалася у напрямку Коджалаку, що в жудці Констанца, з максимальною глибиною проникнення 19 км. Винищувачі візуально не спостерігали її на жодному з етапів", – йдеться у повідомленні.

Ціль зникла з радарів південніше Коджалака приблизно о 04:30. Повітряну тривогу скасували о 5:10.

Розташування населеного пункту Коджалак

З настанням ранку Міноборони організовує обстеження території у районі можливого падіння цього об’єкта.

Схожий інцидент стався також увечері 17 жовтня. Тоді неідентифікована ціль залетіла вглиб країни на 14 км і зникла з радарів біля населеного пункту Амзача.

У НАТО після цього повідомлення заявили про солідарність з Румунією. Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує українські порти на Дунаї.