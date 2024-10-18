Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль, яка перетнула кордон

Ввечері у четвер, 17 жовтня, Румунія підіймала в небо чотири винищувачі після того, як повітряний простір країни перетнула невідома ціль.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".

Як розповіло оборонне відомство країни, радари зафіксували "невелику повітряну ціль" близько 17:00 в районі Чорного моря за 150 км на схід у повіті Констанца.

Для спостереження за ситуацією в небо було піднято два літаки F-18 ВПС Іспанії та два літаки F-16 ВПС Румунії, також Міноборони інформувало про подію союзні сили.

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Близько 19:00 об'єкт перетнув сухопутний кордон Румунії в районі міста Ефоріє Норд і тримав курс у бік населеного пункту Топрайсар у тому ж повіті.

Ціль проникла вглиб країни на 14 км, але зникла з радарів системи спостереження близько 19:20 на схід від населеного пункту Амзача.

Як уточнили в оборонному відомстві країни, винищувачі не контактували з об'єктом на території країни, а о 20:15 надійшов відбій тривоги, і всі літаки повернулися на бази дислокацій.

Станом на 23:00 точно не відомо, де саме впав об'єкт, вранці у п’ятницю, 18 жовтня, планують провести обшуки у районі.

Нагадаємо, нещодавно на території румунської громади, що навпроти українського Ізмаїла над Дунаєм, вкотре виявили уламки ударного безпілотника типу "Шахед", а Міноборони Румунії засудило атаки дронів РФ поблизу румунського кордону.

Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

На початку жовтня у румунському прикордонні з Україною над Дунаєм оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі через атаку російськими ударними безпілотниками на півдні Одещини.