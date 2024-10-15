Британська розвідка назвала дорогим і ганебним провалом РФ збиття власного БПЛА "Охотник"

Збиття Росією власного безпілотного літального апарату С-70 "Охотник" демонструє ще один дорогий і ганебний провал російських збройових розробок.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 15 жовтня.

5 жовтня Росія збила власний безпілотний літальний апарат (БПЛА) С-70 "Охотник", коли він пролітав на захід над лінією фронту в Україні.

На думку британської розвідки, Росія втратила контроль над БПЛА і прийняла рішення знищити його, щоб уникнути його потрапляння до рук супротивника.

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Зазначається, що С-70, розроблений компанією "Сухой", перебував у розробці щонайменше десять років і був помічений під час випробувань на російській авіабазі в Ахтубінську.

"Цілком ймовірно, що Росія чекала до останнього моменту, перш ніж вирішила задіяти БПЛА (для збиття. – Ред.), вичерпавши всі спроби повернути його ("Охотник". – Ред.) під свій контроль. Це демонструє ще один дорогий і ганебний провал російських збройових розробок і майже напевно затримає програму С-70", – йдеться в огляді.

Розвідка Великої Британії присвятила свій попередній огляд масштабним стратегічним навчанням російського флоту "Океан-24", які проходили з 10 по 16 вересня.

Раніше британська розвідка зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських окупаційних військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення.