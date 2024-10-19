Шольц прилетів до Туреччини на переговори з Ердоганом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу, 19 жовтня, прибув до Туреччини з одноденним візитом, в ході якого провів переговори з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зустріч Шольца та Ердогана у Стамбулі була закритою для преси.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. pic.twitter.com/AqTmdr2P5z Реклама: October 19, 2024

Після переговорів під час пресконференції Ердоган відзначив "тісні відносини з нашим союзником по НАТО Німеччиною".

"Ми хочемо поліпшити нашу співпрацю, залишивши позаду деякі з проблем, що виникли в минулому в контексті поставок продукції оборонної промисловості", – додав турецький президент.

Крім того, за його словами, однією з тем переговорів із Шольцом стала ситуація на Близькому Сході.

Також обговорювались питання військового експорту з Німеччини до Туреччини, а також запобігання нелегальній міграції.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Німеччина вперше за тривалий час схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині.

Також стало відомо, що Туреччина очікує "позитивних сигналів" від Німеччини щодо купівлі винищувачів Eurofighter.