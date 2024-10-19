Шольц прилетел в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 19 октября, прибыл в Турцию с однодневным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Встреча Шольца и Эрдогана в Стамбуле была закрытой для прессы.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. pic.twitter.com/AqTmdr2P5z Реклама: October 19, 2024

После переговоров во время пресс-конференции Эрдоган отметил "тесные отношения с нашим союзником по НАТО Германией".

"Мы хотим улучшить наше сотрудничество, оставив позади некоторые из проблем, возникших в прошлом в контексте поставок продукции оборонной промышленности", – добавил турецкий президент.

Кроме того, по его словам, одной из тем переговоров с Шольцом стала ситуация на Ближнем Востоке.

Также обсуждались вопросы военного экспорта из Германии в Турцию, а также предотвращения нелегальной миграции.

Недавно СМИ сообщили, что Германия впервые за долгое время одобрила продажу значительных объемов оружия Турции.

Также сообщалось, что Турция ожидает "позитивных сигналов" от Германии по покупке истребителей Eurofighter.