Польша получила от США заем на $3 млрд на покупку военной техники

Польша и США подписали соглашение о предоставлении непосредственного займа Варшаве в рамках программы иностранного военного финансирования на сумму $3,08 млрд – средства направят на закупку ударных вертолетов AH-64 Apache.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши, передает "Европейская правда".

В Минобороны Польши проинформировали, что полученный заем будет потрачен на приобретение у США ударных вертолетов AH-64 Apache. Соглашение об этом было подписано 13 августа.

Как отмечается, за последние годы Польша была крупнейшим бенефициаром этого механизма, которые предлагаются близким партнерам США.

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Также, как проинформировали в ведомстве, это уже третий заем, предоставленный американским правительством Польше. Предыдущее соглашение было подписано 1 июля 2024 года.

В целом правительство США предоставило Польше прямых займов на $7,08 млрд.

Ранее сообщалось, что Польша планирует увеличить оборонный бюджет до 4,7% ВВП в 2025 году и потратить на это на $14 млрд больше, чем в 2024 году.

В начале сентября на Международном салоне оборонной промышленности в польском городе Кельце Польша подписала контракты на закупку систем радиолокационного контроля и дронов на сумму более миллиарда злотых.