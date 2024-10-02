Польща вироблятиме ракети для південнокорейських РСЗВ Homar-K

Польща уклала угоду з Південною Кореєю, яка передбачає виробництво на польській території ракет CGR-080 калібру 239 мм до реактивних систем залпового вогню Homar-K.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі.

Компаніями, відповідальними за реалізацію підписаного у середу, 2 жовтня, контракту є WB Electronics S.A. та Hanwha Aerospace Co. Ltd.

Планується, що ці компанії створять виробничі потужності з виробництва боєприпасів для південнокорейських РСЗВ, які були закуплені Польщею.

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Передбачається, що майбутній завод вироблятиме декілька тисяч боєприпасів на рік.

Підписана угода передбачає як передачу технології виробництва керованих ракет, оснащення технологічної лінії, так і передачу ліцензій на виробництво ракет.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща і Південна Корея підписали виконавчий контракт на закупівлю перших 180 танків вартістю майже 3,4 мільярда доларів. Поставки танків з Кореї вже тривають, але участь польської промисловості в цій частині контракту мінімальна. На вже поставлених танках K2 встановлені лише польські системи зв'язку.

Однак у серпні цього року ЗМІ повідомили, що плани Польщі виробляти сучасні танки K2 у співпраці з Південною Кореєю зіштовхнулися з серйозними перешкодами.