Польща вироблятиме ракети для південнокорейських РСЗВ Homar-K
Польща уклала угоду з Південною Кореєю, яка передбачає виробництво на польській території ракет CGR-080 калібру 239 мм до реактивних систем залпового вогню Homar-K.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі.
Компаніями, відповідальними за реалізацію підписаного у середу, 2 жовтня, контракту є WB Electronics S.A. та Hanwha Aerospace Co. Ltd.
Планується, що ці компанії створять виробничі потужності з виробництва боєприпасів для південнокорейських РСЗВ, які були закуплені Польщею.
Передбачається, що майбутній завод вироблятиме декілька тисяч боєприпасів на рік.
Підписана угода передбачає як передачу технології виробництва керованих ракет, оснащення технологічної лінії, так і передачу ліцензій на виробництво ракет.
Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща і Південна Корея підписали виконавчий контракт на закупівлю перших 180 танків вартістю майже 3,4 мільярда доларів. Поставки танків з Кореї вже тривають, але участь польської промисловості в цій частині контракту мінімальна. На вже поставлених танках K2 встановлені лише польські системи зв'язку.
Однак у серпні цього року ЗМІ повідомили, що плани Польщі виробляти сучасні танки K2 у співпраці з Південною Кореєю зіштовхнулися з серйозними перешкодами.