Польша будет производить ракеты для южнокорейских РСЗО Homar-K

Польша заключила соглашение с Южной Кореей, которое предусматривает производство на польской территории ракет CGR-080 калибра 239 мм к реактивным системам залпового огня Homar-K.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.

Компаниями, ответственными за реализацию подписанного в среду, 2 октября, контракта являются WB Electronics S.A. и Hanwha Aerospace Co. Ltd.

Планируется, что эти компании создадут производственные мощности по производству боеприпасов для южнокорейских РСЗО, которые были закуплены Польшей.

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Предполагается, что будущий завод будет производить несколько тысяч боеприпасов в год.

Подписанное соглашение предусматривает как передачу технологии производства управляемых ракет, оснащение технологической линии, так и передачу лицензий на производство ракет.

Напомним, в августе 2022 года Польша и Южная Корея подписали исполнительный контракт на закупку первых 180 танков стоимостью почти 3,4 миллиарда долларов. Поставки танков из Кореи уже продолжаются, но участие польской промышленности в этой части контракта минимально. На уже поставленных танках K2 установлены только польские системы связи.

Однако в августе этого года СМИ сообщили, что планы Польши производить современные танки K2 в сотрудничестве с Южной Кореей столкнулись с серьезными препятствиями.