Германия вызвала посла Ирана из-за массированной атаки на Израиль
Посла Ирана вызвали в Федеральное министерство иностранных дел Германии в связи с массированной ракетной атакой, которую совершил Тегеран против Израиля.
Об этом заявил представитель МИД Германии, которого цитирует Tagesschau, информирует "Европейская правда".
Поскольку иранского посла не было в Берлине, временному поверенному было заявлено, что немецкое правительство осуждает нападение "самым решительным образом" и что нападение не может быть оправдано ничем, сказал представитель.
Он призвал Иран воздержаться от дальнейших атак, в том числе через своих прокси.
Комментируя вопрос дальнейших санкций против Ирана, спикер сказал, что сейчас вместе с европейскими и международными партнерами рассматривается "целый инструментарий мер".
Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.
Канцлер Германии Олаф Шольц в среду призвал Иран и "Хезболлу" немедленно прекратить нападения на Израиль и предупредил, что Иран рискует "поджечь" весь регион.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает атаку Ирана на Израиль "вопиющим актом агрессии".