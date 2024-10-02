ЗМІ: Болгарія не знає, скільки російських грошей "влито" в її економіку

Болгарія не має точного уявлення про масштаби та характер російських інвестицій в економіку країни.

Про це заявила міністерка юстиції Марія Павлова у відповідь на парламентський запит, пише Euractiv, передає "Європейська правда".

Павлова зазначила, що у Болгарії працюють близько 12 тисяч компаній з російським капіталом.

З них 4492 компанії володіють землею, проте немає інформації про те, яка частина цих активів припадає на сільськогосподарські угіддя, пасовища чи ліси.

Реклама:

У Болгарії також немає точних даних, скільки нерухомості в країні належить росіянам, адже до 2018 року у країни не було вимоги вказувати громадянство покупця нерухомості, зазначила вона.

З 2018 року, коли цю норму прибрали, росіяни купили 7472 об'єкти нерухомості. Проте уряд не знає, які об'єкти нерухомості купили громадяни РФ до 2018 року.

П'ять років тому генеральне консульство Росії в Болгарії оголосило, що понад 400 тисяч громадян РФ володіють майже 500 тисяч об'єктів нерухомості в східній Болгарії на 15 млрд євро.

Видання зазначило, що ці цифри ніколи офіційно не підтверджувалися.

За офіційною статистикою Болгарського народного банку російські інвестиції в Болгарію неухильно скорочуються від початку війни в Україні, зазначило видання.

Повідомляється, що у першій половині 2024 року більшість іноземних інвестицій до Болгарії надійшла з Нідерландів – 269,5 млн євро, Австрії – 225 млн євро та Греції – 160,5 млн євро, тоді як найбільший відтік припав на російський капітал – 184,4 млн євро вивели російські компанії.

Нагадаємо, найбільша проросійська партія Болгарії "Відродження" закликала країну вийти з Європейського Союзу і стати членом БРІКС, де Росія має провідний вплив.

А у вересні повідомлялося, що "Відродження" може посісти друге місце на парламентських виборах, що відбудуться 27 жовтня.

Більше про ситуацію в країн читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.