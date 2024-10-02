СМИ: Болгария не знает, сколько российских денег влили в ее экономику

Болгария не имеет точного представления о масштабах и характере российских инвестиций в экономику страны.

Об этом заявила министр юстиции Мария Павлова в ответ на парламентский запрос, пишет Euractiv, передает "Европейская правда".

Павлова отметила, что в Болгарии работают около 12 тысяч компаний с российским капиталом.

Из них 4492 компании владеют землей, однако нет информации о том, какая часть этих активов приходится на сельскохозяйственные угодья, пастбища или леса.

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У Болгарии также нет точных данных, сколько недвижимости в стране принадлежит россиянам, ведь до 2018 года у страны не было требования указывать гражданство покупателя недвижимости, отметила она.

С 2018 года, когда эту норму убрали, россияне купили 7472 объекта недвижимости. Однако правительство не знает, какие объекты недвижимости купили граждане РФ до 2018 года.

Пять лет назад генеральное консульство России в Болгарии объявило, что более 400 тысяч граждан РФ владеют почти 500 тысяч объектов недвижимости в восточной Болгарии на 15 млрд евро.

Издание отметило, что эти цифры никогда официально не подтверждались.

По официальной статистике Болгарского народного банка российские инвестиции в Болгарию неуклонно сокращаются с начала войны в Украине, отметило издание.

Сообщается, что в первой половине 2024 года большинство иностранных инвестиций в Болгарию поступило из Нидерландов – 269,5 млн евро, Австрии – 225 млн евро и Греции – 160,5 млн евро, тогда как наибольший отток пришелся на российский капитал – 184,4 млн евро вывели российские компании.

Напомним, крупнейшая пророссийская партия Болгарии "Возрождение" призвала страну выйти из Европейского Союза и стать членом БРИКС, где Россия имеет ведущее влияние.

А в сентябре сообщалось, что "Возрождение" может занять второе место на парламентских выборах, которые состоятся 27 октября.

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