ЗМІ: Лівійцю, що хотів атакувати посольство Ізраїлю в Німеччині, раніше відмовили у притулку

Прихильник терористичної "Ісламської держави", який готував напад на посольство Ізраїлю в Берліні, є лівійцем, якому відмовили в наданні притулку.

Про це стало відомо німецькому агентству DPA, повідомляє "Європейська правда".

За даними преси, чоловік в'їхав до Німеччини в листопаді 2022 року, а в січні наступного року подав прохання про надання притулку.

Через вісім місяців він отримав відмову, і чоловік не оскаржив це рішення.

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Загальної заборони на депортацію з Німеччини до Лівії у такому випадку не існує. Однак примусове виконання депортації ускладнене через відсутність функціонуючих державних структур у північноафриканській країні.

У суботу влада Німеччини заарештувала лівійця Омара А., підозрюваного у зв'язках з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава", який планував напад на посольство Ізраїлю. Його затримали в Бернау, містечку неподалік від Берліна.

Як повідомила в неділю федеральна прокуратура, підозрюваний хотів увірватися до посольства Ізраїлю з вогнепальною зброєю.

Про чоловіка і його наміри німецьким органам безпеки повідомила іноземна спецслужба.

Посол Ізраїлю Рон Просор подякував німецьким органам безпеки "за забезпечення безпеки нашого посольства".

Німеччина, як відомо, підтримує право Ізраїлю на самооборону, хоча й висловлювала застереження стосовно порушення прав людини в Газі.

Уповноважений німецького уряду з питань антисемітизму Фелікс Кляйн раніше поскаржився на те, що ісламістів у Німеччині все частіше тривіалізують.