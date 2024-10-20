СМИ: Ливийцу, который хотел атаковать посольство Израиля в Германии, ранее отказали в убежище

Сторонник террористического "Исламского государства", который готовил нападение на посольство Израиля в Берлине, является ливийцем, которому отказали в предоставлении убежища.

Об этом стало известно немецкому агентству DPA, сообщает "Европейская правда".

По данным прессы, мужчина въехал в Германию в ноябре 2022 года, а в январе следующего года подал прошение о предоставлении убежища.

Через восемь месяцев он получил отказ, и мужчина не обжаловал это решение.

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Общего запрета на депортацию из Германии в Ливию в таком случае не существует. Однако принудительное исполнение депортации затруднено из-за отсутствия функционирующих государственных структур в североафриканской стране.

В субботу власти Германии арестовали ливийца Омара А., подозреваемого в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство", который планировал нападение на посольство Израиля. Его задержали в Бернау, городке неподалеку от Берлина.

Как сообщила в воскресенье федеральная прокуратура, подозреваемый хотел ворваться в посольство Израиля с огнестрельным оружием.

О мужчине и его намерениях немецким органам безопасности сообщила иностранная спецслужба.

Посол Израиля Рон Просор поблагодарил немецкие органы безопасности "за обеспечение безопасности нашего посольства".

Германия, как известно, поддерживает право Израиля на самооборону, хотя и высказывала предостережения относительно нарушения прав человека в Газе.

Уполномоченный немецкого правительства по вопросам антисемитизма Феликс Кляйн ранее пожаловался на то, что исламистов в Германии все чаще тривиализируют.