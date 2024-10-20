СМИ: Ливийцу, который хотел атаковать посольство Израиля в Германии, ранее отказали в убежище
Сторонник террористического "Исламского государства", который готовил нападение на посольство Израиля в Берлине, является ливийцем, которому отказали в предоставлении убежища.
Об этом стало известно немецкому агентству DPA, сообщает "Европейская правда".
По данным прессы, мужчина въехал в Германию в ноябре 2022 года, а в январе следующего года подал прошение о предоставлении убежища.
Через восемь месяцев он получил отказ, и мужчина не обжаловал это решение.
Общего запрета на депортацию из Германии в Ливию в таком случае не существует. Однако принудительное исполнение депортации затруднено из-за отсутствия функционирующих государственных структур в североафриканской стране.
В субботу власти Германии арестовали ливийца Омара А., подозреваемого в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство", который планировал нападение на посольство Израиля. Его задержали в Бернау, городке неподалеку от Берлина.
Как сообщила в воскресенье федеральная прокуратура, подозреваемый хотел ворваться в посольство Израиля с огнестрельным оружием.
О мужчине и его намерениях немецким органам безопасности сообщила иностранная спецслужба.
Посол Израиля Рон Просор поблагодарил немецкие органы безопасности "за обеспечение безопасности нашего посольства".
Германия, как известно, поддерживает право Израиля на самооборону, хотя и высказывала предостережения относительно нарушения прав человека в Газе.
Уполномоченный немецкого правительства по вопросам антисемитизма Феликс Кляйн ранее пожаловался на то, что исламистов в Германии все чаще тривиализируют.