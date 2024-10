У Берліні на пропалестинських демонстраціях були травмовані 12 поліцейських

Впродовж вихідних у Берліні пройшли пропалестинські демонстрації, внаслідок чого 12 поліцейських були травмовані, а ще майже 60 людей – арештовані.

Про це повідомив німецький таблоїд BILD із посиланням на дані пресслужби поліції, передає "Європейська правда".

За даними правоохоронців, загалом 57 людей тимчасово заарештували, водночас суди оголосили 25 кримінальних звинувачень та 34 адміністративних (дрібне хуліганство).

До акцій були залучені близько 520 поліцейських, адже на піку чисельності у демонстраціях взяли участь до тисячі людей.

Як зазначається, окремих учасників арештовували за напади на поліцейських та опір ним, а також за образу та напад на перекладача, наданого поліцією. Крім того, деякі демонстранти були в масках та скандували гасла кримінального змісту.

"Oh Sinwar, Glückwunsch – und warte auf uns an den Toren des Paradieses. "Dank deiner Hand, o Geliebter, herrscht nun Angst in Tel Aviv."

Gestern Abend nahmen etwa 500 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin teil, bei der viele antisemitische Parolen… pic.twitter.com/nyuf5xaVNm