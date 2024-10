В Берлине на пропалестинских демонстрациях были травмированы 12 полицейских

В течение выходных в Берлине прошли пропалестинские демонстрации, в результате чего 12 полицейских получили ранения, а еще почти 60 человек были арестованы.

Об этом сообщил немецкий таблоид BILD со ссылкой на данные пресс-службы полиции, передает "Европейская правда".

По данным правоохранителей, всего 57 человек временно арестовали, в то же время суды объявили 25 уголовных обвинений и 34 административных (мелкое хулиганство).

К акциям были привлечены около 520 полицейских, ведь на пике численности в демонстрациях приняли участие до тысячи человек.

Реклама:

Как отмечается, отдельных участников арестовывали за нападения на полицейских и сопротивление им, а также за оскорбление и нападение на переводчика, предоставленного полицией. Кроме того, некоторые демонстранты были в масках и скандировали лозунги криминального содержания.

"Oh Sinwar, Glückwunsch – und warte auf uns an den Toren des Paradieses. "Dank deiner Hand, o Geliebter, herrscht nun Angst in Tel Aviv."

Gestern Abend nahmen etwa 500 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin teil, bei der viele antisemitische Parolen… pic.twitter.com/nyuf5xaVNm