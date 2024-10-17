Байден про ліквідацію лідера ХАМАС: Хороший день для всього світу

Президент США Джо Байден заявив, що американська сторона підтримувала операцію Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази, в результаті якої був ліквідований лідер терористичного угруповання ХАМАС Ях’я Сінвар.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в поширеній Білим домом заяві.

Байден з огляду на ліквідацію лідера ХАМАС заявив, що це "хороший день для Ізраїлю, для Сполучених Штатів і для всього світу", нагадавши про відповідальність Сінвара за тисячі смертей, зокрема під час теракту в жовтні 2023 року.

"Він був натхненником масових вбивств, зґвалтувань і викрадень 7 жовтня. Саме за його наказом терористи ХАМАС вторглися в Ізраїль, щоб навмисно і з невимовною жорстокістю вбивати і розправлятися з мирними жителями, людьми, що пережили Голокост, дітьми на очах у батьків і батьками на очах у дітей", – підкреслив він.

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Американський президент також зазначив, що Армія оборони Ізраїлю отримувала допомогу від розвідки США для пошуку лідерів ХАМАС, додавши, що тепер терористичне угруповання "більше не здатне здійснити ще один теракт 7 жовтня".

За його словами, з ліквідацією Сінвара з'явилася можливість для майбутнього в секторі Гази без влади ХАМАС і "для політичного врегулювання, яке забезпечить краще майбутнє як для ізраїльтян, так і для палестинців".

"Ях'я Сінвар був нездоланною перешкодою для досягнення всіх цих цілей. Цієї перешкоди більше не існує. Але перед нами ще багато роботи", – підсумував Байден.

Нагадаємо, угруповання ХАМАС у серпні оголосило своїм лідером Яхью Сінвара замість Ісмаїла Ганії, якого вбили під час рейду на його резиденцію в Тегерані зранку 31 липня.

У четвер Ізраїль повідомив про ліквідацію Сінвара під час операції в Газі.