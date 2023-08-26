Британський музей знайшов деякі із вкрадених 2000 експонатів

Британський музей розпочав повернення деяких із близько 2000 викрадених експонатів.

Як повідомляє BBC, про це сказав керівник Джордж Осборн.

Осборн повідомив, що музей вже почав повертати деякі із вкрадених експонатів.

На питання про місцеперебування цих експонатів він сказав, що з керівництвом тісно співпрацюють деякі шанувальники антикваріату. Він висловив впевненість, що "чесні люди" повернуть експонати музею, якщо зрозуміють, що це викрадені речі, але й визнав, що багато хто не зробить цього.

Осборн зазначив, що музей тісно співпрацює з поліцією і зараз встановлюють детальний перелік експонатів, які зникли. Вважається, що таких близько 2 тисяч. Серед них і предмети, датовані 15 ст. до н.е., і відносно нові, 19 століття.

Нагадаємо, у серпні Британський музей у Лондоні звільнив одного зі своїх співробітників після того, як стало відомо про "зникнення, крадіжку або пошкодження" цінних експонатів.

Імовірно, крадіжка експонатів стала можливою через відсутність детального каталогу для восьми мільйонів предметів, які є в колекції музею. Частину з них потім виявили на онлайн-аукціонах.

Директор Британського музею Гартвіг Фішер після скандалу пішов у відставку.