В Кракове обнаружили уникальную коллекцию старинных монет, которые могли откопать "черные археологи"

Полиция польского Кракова объявила об обнаружении большой коллекции старинных польских и античных монет и задержании двух мужчин, которые, вероятно, нашли их во время самостоятельных несанкционированных раскопок.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В найденной коллекции, которую называют уникальной, – около 300 серебряных монет князя Владислава Изгнанника, датированных XII в., а также монеты времен Римской империи.

Małopolska Policja

Сокровища обнаружили в квартире одного из двух задержанных – мужчин в возрасте 28 и 34 года из Кракова и соседнего городка. Правоохранители узнали об обоих через онлайн-объявление о продаже антиквариата и решили поинтересоваться, откуда у них такие ценности.

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Małopolska Policja

Мужчин подозревают в проведении несанкционированных раскопок на территории Малопольского воеводства и присвоении находок. Польское законодательство предусматривает за такие нарушения до трех лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре Соединенные Штаты передали Украине четыре средневековые сабли, которые злоумышленники похитили с оккупированных Россией территорий и пытались продать в США.

Британский музей с 2023 года работает над поиском и возвращением около 2 тысяч незаметно похищенных экспонатов.