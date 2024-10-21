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Сибіга привітав Молдову з голосуванням за збереження шляху до ЄС

Новини — Понеділок, 21 жовтня 2024, 16:30 — Христина Бондарєва

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав Молдову з тим, що країна проголосувала на референдумі за своє європейське майбутнє. 

Про це Сибіга написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр привітав свого молдовського колегу Міхая Попшоя та "дружній молдовський народ" з тим, що вони проголосували, "аби Молдова залишилася на шляху до вступу в ЄС". 

"Європейське майбутнє України та Молдови не має альтернативи. Членство в ЄС забезпечить мир, безпеку, процвітання та верховенство права для обох наших країн", – наголосив глава МЗС України.

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У ЄС поки офіційно не коментують результати референдуму та першого туру виборів у Молдові, однак нагадують про умови безпрецедентного втручання Росії, у яких пройшла виборча кампанія.

Дані молдовської ЦВК після підрахунку 99,46% голосів виборців підтвердили позитивну відповідь громадян Молдови на конституційному референдумі щодо вступу в ЄС – проте із дуже незначним відривом.

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Сибіга Молдова Вступ до ЄС
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