Сибіга привітав Молдову з голосуванням за збереження шляху до ЄС

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав Молдову з тим, що країна проголосувала на референдумі за своє європейське майбутнє.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр привітав свого молдовського колегу Міхая Попшоя та "дружній молдовський народ" з тим, що вони проголосували, "аби Молдова залишилася на шляху до вступу в ЄС".

"Європейське майбутнє України та Молдови не має альтернативи. Членство в ЄС забезпечить мир, безпеку, процвітання та верховенство права для обох наших країн", – наголосив глава МЗС України.

Реклама:

Congratulations to @MihaiPopsoi and our friendly Moldovans on voting to keep Moldova on the path to joining the EU. Ukraine’s and Moldova’s European future has no alternative. Membership in the EU will ensure peace, security, prosperity, and the rule of law for both our nations.