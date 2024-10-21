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Сибига поздравил Молдову с голосованием за сохранение пути к вступлению в ЕС

Новости — Понедельник, 21 октября 2024, 16:30 — Кристина Бондарева

Глава МИД Украины Андрей Сибига поздравил Молдову с тем, что страна проголосовала на референдуме за свое европейское будущее.

Об этом Сибига написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Министр поздравил своего молдовского коллегу Михая Попшоя и "дружественный молдовский народ" с тем, что они проголосовали, "чтобы Молдова осталась на пути к вступлению в ЕС".

"Европейское будущее Украины и Молдовы не имеет альтернативы. Членство в ЕС обеспечит мир, безопасность, процветание и верховенство права для обеих наших стран", – подчеркнул глава МИД Украины.

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В ЕС пока официально не комментируют результаты референдума и первого тура выборов в Молдове, однако напоминают об условиях беспрецедентного вмешательства России, в которых прошла избирательная кампания.

Данные молдовской ЦИК после подсчета 99,46% голосов избирателей подтвердили положительный ответ граждан Молдовы на конституционном референдуме по вступлению в ЕС – однако с очень незначительным отрывом.

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Сибига Молдова Вступление в ЕС
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