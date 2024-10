Сибига поздравил Молдову с голосованием за сохранение пути к вступлению в ЕС

Глава МИД Украины Андрей Сибига поздравил Молдову с тем, что страна проголосовала на референдуме за свое европейское будущее.

Об этом Сибига написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Министр поздравил своего молдовского коллегу Михая Попшоя и "дружественный молдовский народ" с тем, что они проголосовали, "чтобы Молдова осталась на пути к вступлению в ЕС".

"Европейское будущее Украины и Молдовы не имеет альтернативы. Членство в ЕС обеспечит мир, безопасность, процветание и верховенство права для обеих наших стран", – подчеркнул глава МИД Украины.

Congratulations to @MihaiPopsoi and our friendly Moldovans on voting to keep Moldova on the path to joining the EU. Ukraine’s and Moldova’s European future has no alternative. Membership in the EU will ensure peace, security, prosperity, and the rule of law for both our nations.