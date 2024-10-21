Сибіга розповів про зустріч з міністром оборони Туреччини
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході свого візиту до Анкари провів зустріч з главою Міноборони Туреччини Яшаром Гюлером.
Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр написав в X (Twitter).
Однією з темою зустрічі, як зазначив Сибіга, стало розширення оборонного співробітництва між Україною і Туреччиною.
"Ми обговорили розширення взаємовигідного оборонного співробітництва, а також конкретні спільні проєкти, які зміцнюють наші ОПК", – зазначив очільник українського МЗС.
Він також подякував Гюлеру за його солідарність з Україною.
Нагадаємо, під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом Сибіга обговорив "план перемоги", "формулу миру" та звільнення українських військовополонених.
Крім того, у Стамбулі Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку SAHA EXPO 2024, де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями.