Сибіга розповів про зустріч з міністром оборони Туреччини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході свого візиту до Анкари провів зустріч з главою Міноборони Туреччини Яшаром Гюлером.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр написав в X (Twitter).

Однією з темою зустрічі, як зазначив Сибіга, стало розширення оборонного співробітництва між Україною і Туреччиною.

"Ми обговорили розширення взаємовигідного оборонного співробітництва, а також конкретні спільні проєкти, які зміцнюють наші ОПК", – зазначив очільник українського МЗС.

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Він також подякував Гюлеру за його солідарність з Україною.

Нагадаємо, під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом Сибіга обговорив "план перемоги", "формулу миру" та звільнення українських військовополонених.

Крім того, у Стамбулі Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку SAHA EXPO 2024, де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями.