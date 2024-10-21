Сибига рассказал о встрече с министром обороны Турции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе своего визита в Анкару провел встречу с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр написал в X (Twitter).

Одной из темой встречи, как отметил Сибига, стало расширение оборонного сотрудничества между Украиной и Турцией.

"Мы обсудили расширение взаимовыгодного оборонного сотрудничества, а также конкретные совместные проекты, которые укрепляют наши ОПК", – отметил глава украинского МИД.

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Он также поблагодарил Гюлера за его солидарность с Украиной.

Напомним, во время встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом Сибига обсудил "план победы", "формулу мира" и освобождение украинских военнопленных.

Кроме того, в Стамбуле Сибига проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку SAHA EXPO 2024, где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями.